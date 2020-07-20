«Машина времени» спела новую песню в Лужниках

Начать стоит с состава, точнее, с отсутствия изменений в нем. Клавишником, как и на юбилейном концерте в ВТБ, работает Александр Левочкин, и выглядит в этом качестве довольно зажигательно. Страница с Андреем Державиным окончательно перевернута. Основные гитарные партии — у Игоря Хомича (Макаревич предпочитает ритм-гитару, и лишь иногда солирует). На месте трубач Александр Дитковский, он поет порой и бэки.

Выход группы на сцену после разогрева Crossroadz зрители приветствовали громким ревом сирен. Это преимущество автоконцертов, когда зрители сидят по своим машинам и слушают звук через автомагнитолы, - зато клаксоны и фары всегда под рукой, - музыканты немедленно оценили. «Спасибо! Ей-Богу, хочется бибикнуть, смотря на это!» - довольно улыбнулся Макаревич. А Кутиков не стал лезть за словом в карман, и немедленно восторженно зарычал: «Би-би! Би-би!», получая в ответ сирены.

Начали с последнего релиза «Машины времени» - прошлогодней песни «Просыпается ветер». Качество звука заметно проигрывало предыдущему рок-концерту на этой же площадке у «Сплина», - но все-таки было более чем приемлемым. Сколько доводилось слышать концертов той же «Машины», где в лучшем случае к середине можно было расслышать слова и некоторые инструменты… Тут такой проблемы нет в принципе, - звук идет напрямую с пульта звукорежиссера. Продолжили тоже относительно свеженькой «Оставайся собой» из альбома «Вы» (2016), где просто раздолье и для гитарных запилов Хомича, и джазовых экзерсисов Левочкина. И «Мамой» оттуда же.



Андрей Макаревич

Из темных лошадок - «Пой» из альбома Time Machine (2007), ее на 50-летии не исполнили, но текст про маленького мальчика, который не знает слова «страх», - чрезвычайно актуален сегодня, и Макаревич очевидно не смог отказать себе в таком удовольствии. И труба Дитковского тут отчаянно хороша. Куда как более ожидаемы «Брошенный Богом миром», «Все корабли сегодня вернутся домой» (снова стоит отметить трубу Дитковского), «Спускаясь к великой реке» (Кутиков явно не распевался, и прозвучал неожиданно сдавленно), «Место, где свет».



Александр Кутиков

На днях «Машина времени» сообщила, что прямо сейчас записывает новый альбом. Логично было бы ждать новых песен здесь и сейчас. «Раз такой чудесный вечерок задался, попробуем сыграть новую песенку. Не пугайтесь», - сардонически улыбнулся Андрей Макаревич. Это традиционный для группы блюз-роковый боевик с припевом «Ты можешь быть кем угодно, ходить куда угодно, взлетать свободно без полосы… Пить что угодно, топить за что угодно. Ровно в полночь бьют часы на башне… В полночь бьют на башне часы». Что ж, встречаем новую нетленку от «Машины»… Наверняка станет первым синглом нового альбома.

Андрей Макаревич выглядел явно соскучившимся по живым концертам, и оттого особенно сосредоточенным. «Совершенно неожиданно, с Божьей помощью, отметили 51-й день рождения», - заметил он перед «Однажды мир прогнется под нас». Тоже явно неслучайная в контексте пандемии.

Трогательно прозвучала старинная песня «Наши 15 лет», когда-то сочиненная к 15-летию группы, затем перелицованная под 30-летие, а в прошлом году она стала уже про полсотню лет. Заодно сменив название на «15 к 30 (50 к 65)». Ни на одной из других песен глаз Макаревича не блестел так язвительно и торжествующе одновременно.

Череда нетленок началась с «Дороги в небо» и «Костра», продолжилась «Марионетками» («Может, нам вместе с вами — в машины?» - сбалагурил Макаревич, и заставил зрителей проигрыш песни гудеть клаксонами машин) и «Кого ты хотел удивить?». Тут и Александр Кутиков распелся уже в полную силу, и отменно разносил в хрип колонки автомашин. После коронавирусной отмены всех концертов никогда еще эти заученные наизусть песни, включая неизбежные «За тех, кто в море» и «Поворот», не звучали так свежо…



Андрей Макаревич

Традиционно завершила концерт «Свеча» с восседанием Макаревича за клавишами.

Теперь уже очень хочется услышать новый альбом «Машины времени», если честно.

Гуру КЕН

Фото: Михаил БРАЦИЛО / moscultura.ru