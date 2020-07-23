Макаревич готов подать на единоросса в суд за нарушение авторских

Ранее в Новосибирске появились баннеры с предвыборной агитацией директора муниципального похоронного дома "ИМИ" Сергея Бондаренко, который неоднократно избирался в городской совет депутатов от партии «Единая Россия» и баллотируется в новый созыв, который будет избран в 2020 году. На баннеры, кроме фото Бондаренко, поместили фразу "В бурю лишь крепче руки".



Андрей Макаревич

"Он [Андрей Макаревич] уже реагирует, совещается с юристами, обращается в избирком. Если там не примут меры, то, возможно, пойдет в суд", - сказал представитель музыканта. Он уточнил, что Макаревич ожидает, что в избирательном комитете примут меры в отношении кандидата и заставят снять данные баннеры.

Пресс-атташе заявил, что Бондаренко не связывался с группой и не пытался получить права на использование строчки из песни.

— Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен. «Единая Россия» никогда не была моим героем. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию. Думаю, что да [буду подавать в суд]. Я его знать не знаю, — заявил сам Макаревич.

Авторами песни "За тех, кто в море" являются участники группы "Машина времени": текст принадлежит Макаревичу, музыка создана им совместно с Александром Кутиковым, следует из реестра произведений российских правообладателей на сайте Российского авторского общества. Композиция была записана в 1981 году для звуковой дорожки фильма Александра Стефановича "Душа".