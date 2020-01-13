«Машина Времени» покажет юбилейный концерт на Youtube

«Машина времени» 29 июня на стадионе «Открытие Арена» отыграла большой концерт, посвященный 50-летию коллектива.
Несмотря на +9 (вот такой вот хреновый июнь) и едва не разразившийся дождь, люди пришли и дождались. И увидели юбилейный концерт к 50-летию самой главной рок-группы страны. Двадцать девять песен, самая древняя из которых датировалась началом 70х, а самая новая была написана за несколько дней до шоу. Звук, свет, экраны, сюрпризы от артистов — публика и пела, и танцевала, и играла в игры, довольными в итоге ушли все!
Сейчас группа готовит к выпуску полную видеоверсию концерта. Несколько месяцев Герман Садченков занимался монтажом видео, а Александр Кутиков — звука.
Премьера назначена на 17 января и состоится на официальном YouTube-канале группы. А пока делимся фрагментом видео:
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