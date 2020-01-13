«Машина Времени» покажет юбилейный концерт на Youtube

В феврале этого года творческая лаборатория «Я режиссер», состоящая из выпускников одноименного курса Елены Кипер, на стадионе города Королев приступила к съемкам нового видео для группы «Машина времени». Изначально предполагалось, что это станет исключительно творческим экспериментом, практикой для молодых творцов. Но никто, включая Елену Кипер, не подозревал, что это видео займет почетное место в праздновании большого юбилея группы.

