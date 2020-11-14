Андрей Макаревич спел в поддержку народа Белорусии

Десятки артистов и групп приняли участие в онлайн-акции «Жыве Беларусь!», организованной World Online Festival и порталом Звуки.ру. В ходе акции любой музыкант может разместить свой ролик и слова поддержки на Youtube-канале акции. Менее чем за 10 дней акция уже собрала более 100 заявок от инди-музыкантов. Вчера к акции присоединился Андрей Макаревич.



Андрей Макаревич

«Друзья мои, я очень желаю вам стойкости, мужества и сил. Вы обязательно победите. Вы уже победили. Просто это ещё не так заметно. Я с вами»,- сказал музыкант.

Затем прозвучала песня «Зона» из недавно вышедшего альбома группы «Машина Времени» - «В метре». Ее Макаревич спел под гитару с включенным метрономом. Эта песня изначально воспринималась публикой как реакция на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, однако как обращенная к народу Белоруссии песня получила новые смыслы.

«Говорят, будто мы образцовая зона,

В пищеблоке исправно дают макароны,

Весь периметр держат отряды ОМОНа,

Замполит горделиво сказал».

Свои ролики на видеомарафон «Жыве Беларусь!» прислали артисты из Франкфурта, Ванкувера, Нью-Йорка, Парижа, Краснодара, Санкт-Петербурга, Харькова, Казахстана, Москвы. Движение набирает обороты, его участниками стали и топовые русские рокеры, среди которых - лидер Tequilajazzz Евгений Федоров и Андрей Макаревич.

Напомним, что проигравший выборы бывший президент Белоруссии Лукашенко силовыми методами удерживает сейчас власть в стране, пыткам и избиениям подвергаются десятки тысяч белорусов, многие зверски забиты до смерти. Решается вопрос с организацией международного трибунала над кровавым диктатором.