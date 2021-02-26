Избитому трубачу Дитковскому сделают операцию

«Напали трое, явно из какого-то недалекого зарубежья, хотели отобрать деньги, — рассказал артист. — А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать. Теперь у меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут. Спасибо всем еще раз!»
В настоящий момент трубач Александр Дитковский находится в больнице.
Ближайший концерт «Машины времени» состоится в Москве 20 марта в Crocus City Hall, группа представит новую концертную программу «Мы рядом», а затем отправится в российский тур.
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