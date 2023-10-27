Андрей Макаревич избавился от всей недвижимости в России

По данным SHOT, он передал долю в двушке на Ленинском проспекте своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, а особняк переписал на сестру.



Дом на Ленинском проспекте. Фото Shot

Лидер "Машины времени" полностью обрубил все концы в РФ ради своей новой родины — Израиля. В конце сентября был заключён договор дарения. Музыкант переписал свою долю в квартире "высокой культуры" на сына. Итого теперь 2/3 принадлежит Ивану и 1/3 — его матери и бывшей жене рокера Алле Макаревич.

В квартиру на Ленинском проспекте в Москве Макаревич переехал, когда женился на Алле. Там они воспитывали сына Ивана. Двушка площадью 56,5 квадрата находится в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, окна выходят прямо на памятник Юрию Гагарину. В этом же доме жил Борис Березовский, а также актёры Глеб Стриженов и Владимир Ивашов. Сейчас стоимость такой квартиры оценивается в 27 млн рублей.

Иван Макаревич остался в Москве, он активно снимается в фильмах ("Метро", "Дом солнца") и сериалах ("Выжить после", "Вне себя").

Ранее Макаревич-старший избавился от своего коттеджа площадью 400 квадратов в элитном посёлке "Павлово" Истринского района. Стоимость дворцов там доходит до 800 миллионов рублей. Сделка, по информации SHOT, была совершена восемь месяцев назад — земельный участок с домом передан договором дарения родной сестре музыканта — 61-летней танцовщице Наталье Макаревич.