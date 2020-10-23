«Машина времени» готовит новый альбом

«Поначалу мы никакого альбома делать не собирались, я вообще предпочитаю публиковать песни сразу. Придумали три - записали - выпустили, придумали год назад еще одну - записали - выпустили. А весной нас всех посадили под замок, и у меня впервые за много лет появилось свободное время. Я переделал все, что откладывал до лучших времен, а потом вдруг поперли песни. И не только у меня, Саша Кутиков тоже стал присылать. И вдруг мы поняли, что получается еще одна пластинка. Шестого ноября вы ее увидите и услышите», - говорит Андрей Макаревич.

Название альбома пока не раскрывается. Известно, что в него войдут 10 песен, написанных за последние два года, в том числе три композиции сингла «То, что всегда с тобой» и выпущенная в конце 2019 года «Просыпается ветер».

Запись пластинки и сведение прошли летом в московской студии «Полифон», мастеринг проходил осенью на легендарной лондонской студии Abbey Road. В трех песнях музыку написал Александр Кутиков, а слова - Андрей Макаревич, остальные семь Макаревич сочинил полностью.

Сначала релиз появится на цифровых площадках, затем будут отпечатаны CD. В 2021 году планируется также выпуск на виниле.