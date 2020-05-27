«Машина времени» показала фильм о себе

Об этом рассказал РИА Новости лидер коллектива Андрей Макаревич.





"Денег нет. Я не занимался сам поисками спонсорских денег, это унизительное дело", - сказал Макаревич.

При этом он добавил, что в министерстве культуры изначально были не против проекта, но затем, по его словам, отказали в финансовой поддержке.

