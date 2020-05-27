«Машина времени» показала фильм о себе

Выход ленты приурочен к 51-летию коллектива. Сценаристом и режиссером выступил Герман Садченков, снимавший юбилейный фильм-концерт в 2019 году.
В фильме снялись Кирилл Гончаров, Дмитрий Кривочуров, Михаил Сафронов, Виталийс Семеновс и Игорь Юртаев. Закадровый голос принадлежит лидеру «Машины времени» Андрею Макаревичу.
В фильме использованы фрагменты книг Макаревича «Все очень просто», «Сам овца» и «Евино Яблоко», фильма-концерта «Машина времени. 50 лет», а также фильма «Шесть писем о бите» 1977 года режиссера Алексея Ханютина.
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