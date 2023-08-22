Группа «Воскресение» завершит тур большим концертом в Москве

Тур «Мастера и Ангелы», посвященный 44-летию группы, завершится 27 августа в Зеленом театре ВДНХ, сообщил лидер «Воскресения» ведущим шоу «Мурзилки Live». Коллектив соберется в расширенном составе – с Евгением Маргулисом, Михаилом Клягиным, Борисом Плотниковым, Александром Дитковским. Могут появиться и другие музыканты, отметил Романов, рамок и ограничений нет.



Лидер «Воскресения» пообещал концерт в расширенном составе

«Без Жени Маргулиса эта затея имеет локальный характер. Исторически Женька был в самом первом составе. От него очень много исходило идей, Женя Маргулис – мотор группы «Воскресение». Когда мы собираемся в расширенном составе, от Жени великолепные бывают идеи и подачи. Все знают – он бесподобен. В этом формате мы будем играть рок-н-ролл именно с Женей Маргулисом», – заявил Алексей Романов.

В студии «Авторадио» музыканты исполнили «Радуюсь», «Случилось что-то в городе моем», «Время вышло», «Атлантида», «Я ни разу за морем не был», «Научи меня жить». Каждая песня связана с какими-то ситуациями из жизни, рассказал лидер группы. Так, хит «Случилось что-то в городе моем» появился, когда Алексей Романов еще учился в МАРХИ. Летняя по настроению песня родилась во время зимней сессии.

«Интересная была история, – вспомнил Романов. – Нам предстоял зачет по научному коммунизму, а мы с товарищем получили стипендию и немножко поднапились в баре «Узбекистан» на Цветном. У меня валялся какой-то текст цепляющий, но не целиком. И вдруг из этого приключения родилась песня. От стипендии остались крошки, а зачет мы, разумеется, сдали».



Алексей Романов вспомнил, как создавались первые хиты

В одном из интервью музыкант как-то признался, что в юности его любимой книгой был учебник «Интегральное исчисление», который он читал в автобусе как детектив. И вдруг – музыка.

«Я был безумный математик. Это какое-то родовое проклятье – от Петерсов, матушкиной родни. Август Петерс был автором одесского водопровода, Борис Петерс – теории трехфазного тока. Мне некуда было деваться. Но во всем виноваты битлы», – рассказал Алексей Романов.

С тех пор прошло почти полвека: в следующем году «Воскресение» отметил 45-летний юбилей. Легенды отечественного рок-н-ролла не спешат все время удивлять новинками, сохраняя вдумчивое отношение к творчеству. Последний студийный альбом «Не торопясь» группа выпустила в 2003 году, но продолжают выходить концертные альбомы. В январе 2023-го состоялся релиз концертного альбома «Юбилей с симфоническим оркестром», записанного в 2009-м. Осенью ожидаются три компакт-диска с классическими первыми альбомами «Воскресения».

«Это ремастеринг, – пояснил Алексей Романов. – Мы все время улучшаем – делаем то, что было хорошо, еще лучше».