«Воскресение»: «Когда я знаю все, - не сочиняю ничего»

Культовый рок-коллектив выступил с живым концертом на «Авторадио» и поделился планами на юбилейный для их лидера год. В сентябре Алексею Романову исполнится 70 лет.

На песнях «Воскресения» учились играть на гитаре многие фанаты рок-ролла, и с годами популярность этих хитов не угасла. На своих концертах, поделился лидер группы с ведущими шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», они стараются поймать настроение зрителей и формируют программу выступления именно под эту аудиторию.

«Я давным-давно обратил внимание, что в основном в зале – бородатые очкарики и их роскошные жены, – заметил Алексей Романов. – Но с некоторых пор они начали уже и внуков приводить. И внуки внимают, что очень приятно. Значит, доходчивая у нас музычка».

Так замыкается круг, молодые возвращаются к тому, что слушали в юности их отцы, и песня «Слепили бабу на морозе» оказывается вовсе не чуждой современному поколению. Обратная связь с юными пользователями соцсетей также существует, отметили музыканты, к этому они относятся серьезно, но все-таки предпочитают в первую очередь концентрироваться на творчестве.

«Без фанатизма, но да, есть некая связь, есть пресс-агент, все согласовывается, я все принимаю на совесть, – отметил лидер «Воскресения». – Но видите ли, какая штука, я – автор, я лучше на своей грядке потружусь, а что там говорят про меня, не так уж важно…»



ТЕКСТ

Наступивший год – особенный для Алексея Романова, в сентябре он отметит серьезный юбилей. Будет ли по этому поводу совместный джем с друзьями или планируется что-то еще, рассказал продюсер группы Дмитрий Верховский.

«70-летие Алексея мы отметим большим туром, – поделился Верховский. – Сейчас все уже в процессе, стартуем в Крыму, а потом сразу на Дальний Восток. И с Дальнего Востока потихоньку, долго-долго будем возвращаться обратно».

К лету, надеются музыканты, удастся выехать с концертами за рубеж – их ждут в Америке и Канаде. А осенью – к 24 сентября, дню рождения Алексея Романова, – пройдут и главные юбилейные мероприятия, которые пока еще в проекте.

Начало же юбилейным выступлениям было положено на живом концерте в радиостудии. Для слушателей «Авторадио» группа «Воскресения» спела свои знаковые песни – «Радуюсь», «Время вышло», «Случилось что-то в городе моем», «Я ни разу за морем не был», «Кто виноват» и, конечно, свой зимний хит «Слепили бабу на морозе». А 30 января «Воскресение» возвращается в ГлавClub с большим концертом «Снилось мне», по названию одной из песен.

«Сейчас, когда я знаю все, не сочиняю ничего, – пошутил Алексей Романов. – Чем дальше, тем больше приходится работать над песнями. Это когда ты молодой и глупый, ну сказал и сказал, вылетело – не поймаешь…»

За минувший год, по словам фронтмена «Воскресения», группа записала пару новых песен. Просто за свою долгую карьеру музыканты так и не научились превращать творчество в ремесло.

«Есть люди, которые это умеют. Я знаю примерно, как устроено именно ремесло, и это отвратительно», – заявил Алексей Романов.

Помимо радиоэфира, шла прямая видеотрансляция выступления группы «Воскресение» на YouTube-канале «Авторадио». Там же собраны видеозаписи этого и других живых концертов из радиостудии.