Скончался Андрей Сапунов (экс- «Воскресение»)

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала РБК пресс-атташе группы Нонна Абрамова.



Андрей Сапунов

Ранее о смерти музыканта сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник. В качестве возможной причины он называл остановку сердца.

«Я всегда считал, что он является лидером этой группы. Насколько я знаю, он еще является символом для многих в рок-н-ролльной среде, кто пострадал за свои песни. Он человек-легенда для всех нас. Жаль, что уходят такие люди, в последние несколько месяцев очень много талантливых людей уходят - Жванецкий, Гафт, Сапунов. Мне страшновато думать, кто встанет на их место. Жаль, что старая школа уходит, на них все держалось», - прокомментировал Рен-ТВ Илья Черт, группа «Пилот».

Андрей Сапунов родился в Волгоградской области, к первому классу с семьей перебрался в Москву. Музыкой начал заниматься еще в детстве — играл в школьном ансамбле. Демобилизовавшись, в 1978-1979 годах был вокалистом группы Стаса Намина «Цветы». В 1979 году поступил в Гнесинское музыкальное училище, которое закончил в 1983 году. В 1979 году Сапунов принимал участие в записи первых студийных материалов группы «Воскресение», где играл на гитаре и бас-гитаре.

После первого распада группы в 1982 году играл также в группе «Олимпия», ВИА «Самоцветы» и «Лотос». С 1986 по 1988 годы гастролировал по СССР в составе филармонического оркестра. В 1990-е годы играл в группах «СВ» и «Трио», в 1994-м вновь присоединился к возрожденному "Воскресению" (куда кроме него вошли Романов, Маргулис, Шевяков и на первых порах Алексей Макаревич).

В 2016 году Андрей покинул «Воскресение», после того как отказался выступать в Крыму. В то же время, позже от организаторов концерта поступила информация о том, что музыкант отказался от выступлений из-за операции на сердце.