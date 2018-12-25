Ансамбль Росгвардии посвятил клип памяти Джорджа Майкла

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian. Майкл скончался в возрасте 53 лет в конце 2016 года. Его последний крупный новый сингл – White Light – был представлен на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне. Теперь издана песня Fantasy. Это композиция, изначально записанная в...