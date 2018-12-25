Ансамбль Росгвардии посвятил клип памяти Джорджа Майкла

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством генерал-майора Виктора Елисеева представил клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas.ПопКлипыПо словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, видео приурочено ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла и Новому году. Съемки клипа прошли прошли на катке Красной площади. Быстрый поиск: George MichaelАкадемический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ Добавить комментарий
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