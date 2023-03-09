Александр Зацепин рассказал о спорах с Гайдаем по «Песне о медведях»

«Он сначала не поверил в эту песню. Я написал несколько мелодий и посоветовал именно ее. Он ответил: "Я приглашу Арно Бабаджаняна". Я написал заявление и хотел уходить из картины», – поделился композитор в передаче "Жизнь и судьба".



Александр Зацепин

Кроме того, он добавил, что руководитель отделения комедии Иван Пырьев не принял его отказ от работы в киноленте.

«Мы пошли к Пырьеву, он тогда руководил отделением комедии. Он порвал заявление. Потом троица (Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин) сказала Гайдаю: "Мы запомнили мелодию с первого раза". Он ответил: "Вы артисты, а не народ. Мне надо, чтобы народ запомнил". Гайдай хлопнул дверью. У него бывают такие настроения», – сообщил музыкант.

По словам композитора, на мнение режиссера смогли повлиять только сценаристы фильма Морис Слободской и Яков Костюковский.

«На следующий день нас спасли Слободской и Костюковский. Гайдай сказал: "Хорошо, пусть Дербенев пишет стихи», – признался Зацепин.

Однако он добавил, что Гайдай так и не похвалил его композицию.

«Ему наверно было неудобно. А потом наша песня прозвучала в "Бриллиантовой руке". Вот это и было его признание песни. Он сам ее спел», – заключил композитор.

Ранее Наталья Варлей сообщила, что Зацепин сразу решил сделать исполнительницей "Песни о медведях" Аиду Ведищеву. Однако композитор заявил, что принял решение в пользу певицы после записи артисток.