Катя Лель передумала судиться с Кушанашвили после «знака»

Напомним, что шоумен пережил реанимацию и две клинические смерти.

Конфликт начался после того, как Кушанашвили раскритиковал Катю за ее высказывания о внеземной жизни. Исполнительница подала иск в марте, но после своего 50-летия изменила свое решение.



Катя Лель

«Я его простила. Заберем, конечно, я уже юристу сообщила об этом. Меня радует, что он услышал себя и свою душу», — отметила она, подчеркивая, что это решение стало важным шагом для нее.

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Также Лель рассказала, что именно внутренний голос подтолкнул ее к примирению.

«На самом деле, информация была такая про Отара. Я в пять утра уснула, два дня назад, через два часа меня как будто кто-то будит, я сажусь на кровать и слышу в своей голове, как обычно, телепатически бывает: "Дай Отару шанс очистить свою душу кармически". Я такая, подождите, стоп! Как я могу это сделать, если он к этому не готов? И мне сказали: "Он будет готов. Сделай это". Я до сих пор не могу поверить, что мне был дан знак», - рассказала Катя Лель.

Запланированное заседание по делу, которое должно было состояться 14 октября, теперь отменено.