Максим Фадеев спел клятву «Обязательно вернусь»

Песня рассказывает проникновенную историю о крепости мужского слова, мужестве и всеобъемлющей силе любви.
«Вы знаете, всё было до банальности просто, но получилось до невозможности сложно. Я просто хотел найти стихи, нечто напоминающее стих «Тёмная ночь» Владимира Агатова. Мне очень хотелось сделать что-то тёплое, живое. Но не думал, что получится такой результат. Я нашёл стихотворение, которое просто вырывает сердце из груди. Когда я пел эти слова, у меня комок в горле стоял, я где-то 5 или 6 раз приезжал в студию. Стих Михаила Гуцериева «Я обязательно вернусь»... Никогда не думал, что смогу найти поэта с детским сердцем. Знаю, наверняка, многие меня понимают: когда у тебя сердце живое, детское, настоящее, открытое, тёплое. Однако ты показываешь это не всем и порой только в своих стихах, только там можно заметить насколько ты хрупок. Вот поэтому и получился тот результат, который вы слушаете, и я им безумно горжусь. Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждёт своих ребят. Они обязательно вернутся. Обязательно», — рассказал Максим Фадеев.
Режиссер Инес Польских показала историю, где муж уезжает куда-то на поезде (скорее всего на войну), оставляя жену и детей. А потом неожиданно возвращается.
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