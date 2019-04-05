Molly выпустила дебютный альбом

«Я не хочу стесняться говорить то, что чувствую. Не хочу стесняться вообще в принципе ничего. Я хочу говорить о том, что нужно не бояться любить, даже вопреки. Настолько искренне, насколько это возможно. Почему? ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ. Для меня эта песня как новый отсчёт сегодня. Я не буду под этим релизом говорить много сейчас... просто слушайте. Слушайте первый, второй, третий раз... и до бесконечности», - написала Ольга, презентуя новую песню.

