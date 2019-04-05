Molly выпустила дебютный альбом

В пластинку под названием «Косатка в небе» вошли 14 треков, в том числе уже известные поклонникам композиции «Потому что любовь» и «Пьяная», а также дуэты с Егором Кридом и Максимом Фадеевым. На обложке предстаёт обнажённой и лежащей на льду в позе эмбриона.
- Это пластинка, в которой пою я одна. Впервые не разделяя песни на троих. Этот альбом есть я. Сегодня. Сейчас. Музыка в нём полностью пропитана мной и любовью. Для меня создание этого альбома было, наверное, самое сложное и самое волнительное действие во всей моей жизни. Когда я работала над ним, я не выверяла треки под какую-то определенную концепцию. Я просто делала так, как чувствовала в тот самый момент написания. Поэтому треки в нём очень разные, как по настроению, так и по стилю. В нём нет правил и сценария, ведь для меня важно максимально быть честной с музыкой, поэтому песни рождались одна за другой с первого взгляда. Работая над этим альбомом, я постоянно испытывала ощущение внутреннего волнения, даже страха, за то, что вам это может быть неинтересно. Но с каждой секундой, с появлением каждой новой песни, мое волнение развеивалось. Потому что я хотела делиться музыкой с вами. И мне кажется, что вам будет это близко. Так же, как и мне. И вы полюбите эти песни, также как люблю их я. Для меня это самая честная музыка, которую я когда-либо делала, и она раскрывает самые разные моменты в моей жизни. Косатка – это я. И я выпрыгиваю из воды, чтобы научиться летать, — написала в своём инстаграме Ольга.
«Если ты меня не любишь»
Она также тепло поблагодарила своего продюсера и друга Максима Фадеева и выразила надежду, что поклонникам альбом понравится. Первый сольный концерт Серябкиной состоится в клубе «Известия Hall» 20 апреля 2019 года.
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