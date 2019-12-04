Балу переиздал культовый «Акустический Альбом» КиШа на виниле с бонусами

Новое издание щедро дополнено бонусами, в числе которых настоящие раритеты. В продажу новинка поступит после 20 декабря 2019 года.

«Акустический Альбом» считается одной из известнейших работ группы «Король и Шут». Музыканты записали пластинку в 1998 году. Её выпуском занималось издательство «ОРТ рекордс», обеспечившее дискам максимальное распространение. Главным хитом пластинки стала композиция «Прыгну со скалы».

Новое издание альбома выходит в формате 2LP+CD. Специально для этого релиза был выполнен необходимый ремастеринг материала. На дисках представлена полная версия оригинальной пластинки, а также пять дополнительных треков.

Главным сюрпризом станет песня «Прыгну со скалы» в исполнении Михаила Горшенева. Также бонусом к изданию станет студийная версия композиции «Ели мясо мужики». Еще три композиции – это песни, сочиненные Андреем Князевым в 1997-98 годах, но записанные вместе с Александром Балуновым только сейчас.

Релиз осуществляют издательства «Шумный рекордз» и «Балу Калифорния Продакшн». Альбом напечатан на дисках-гигантах черного цвета, страна производства – Россия. Предзаказ пластинок уже открыт. Оформить его можно в интернет-магазине «Фаршмаг».