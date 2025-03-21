Балу из «Короля и шута» стал иноагентом

Обновления в списке опубликовал официальный сайт Минюста России.



Балу

Помимо музыканта и автора книг о группе «Король и Шут», в реестр также попали режиссер Иван Вырыпаев и уличный художник Станислав Комиссаров.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Балу — российский рок-музыкант, бывший гитарист, басист и один из основателей хоррор-панк группы «Король и Шут», а также автор книг о группе и её участниках. 31 января 2006 года, проиграв в группе 18 лет, ушёл в бессрочный отпуск. Вернувшись через две недели, поиграл с группой два дня и принял окончательное решение об уходе. С тех пор живёт в США, занимается творческой деятельностью.

В 2014 году Александр Балунов вместе с Андреем Князевым организовали в VK группу архивов и раритетов «Король и Шут», в которой присутствуют помимо прочего раритетные записи с альбома «Ересь», а также другие ранее неизданные записи группы «Король и Шут». Над реставрацией материалов работает сам Александр совместно с калифорнийской студией звукозаписи.

В настоящее время живёт в Калифорнии с Ириной Косиновской.