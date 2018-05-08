Князь и Балу записывают «Детские песни для взрослых»

Александр Балунов поделился подробностями проекта.



Александр Балунов

«Идея записать эти песни появилась у меня давно, во время написания книги « «Король и шут»: между Купчино и Ржевкой». А точнее в тот момент, когда мы с Князем вспоминали наши первые альбомы. Я подумал: елки-метелки! Конечно, «Король и шут» не вернуть, но ведь мы с Князем можем сделать что-то по-настоящему смешное и, при этом, крутое. Эти песни лежали у Князя со времен акустического альбома и вот сейчас, когда у меня появилось немного свободного времени, мы решили их записать»,- рассказал НСН артист.

Релиз сингла «Детские песни для взрослых» состоится уже 10 мая.