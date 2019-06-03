Суд отклонил иск по песне Цоя в анонсе «Что? Где? Когда?»

Как следует из опубликованной резолютивной части решения, суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований.

В иске говорилось, что в марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого без разрешения правообладателя было включено переработанное произведение Цоя. По мнению истца, телеканал как организатор создания рекламного ролика был обязан заключить лицензионный договор с "Музыкальным правом".



Виктор Цой

По делу прошло два круга судебных разбирательств, в итоге арбитраж Москвы в январе 2018 года удовлетворил иск частично, взыскав с телеканала 300 тысяч рублей, и это решение поддержала кассационная инстанция - Суд по интеллектуальным правам.

Однако Первый канал в феврале текущего года обратился в столичный арбитраж с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Ответчик сослался на два решения Басманного суда, признавшего недействительными договоры, по которым отец и сын Цоя передали "Музыкальному праву" исключительные права на песни музыканта. Соответствующие решения вступили в силу в декабре 2017 года и в декабре 2018 года.

Арбитраж Москвы в апреле удовлетворил заявление ответчика и отменил взыскание с него 300 тысяч рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. А затем в третий раз рассмотрел иск по существу и принял решение его полностью отклонить.