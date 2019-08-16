Видео двух каверов Земфиры на Цоя выложено в сети

Любительские видеозаписи сделаны на концертах Земфиры. На одном видео Земфира поет песню Цоя «Я посадил дерево».

Поклонники погибшего исполнителя выразили благодарность звезде за исполнение композиции и за то, что она выбрала песню из раннего периода творчества Цоя.

Затем выложено исполнение песни «Дождь для нас».



Земфира

Земфира Рамазанова ранее подчеркивала привязанность к творчеству Цоя, как-то назвав Виктора своим "единственным любимым из русскоговорящих". И признаваясь, что песни "Кино" на нее сильно повлияли. Что видно и по репертуару Земфиры, исполнявшей каверы на "Кукушку", треки "Попробуй спеть вместе со мной", "Город", "Просто хочешь ты знать", "Закрой за мной дверь", "Троллейбус", "Печаль", "Дождь для нас", "Легенда", "Фильмы".