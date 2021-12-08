Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу

По данным суда, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой".



Земфира

"Решением Останкинского районного суда города Москвы от 8 декабря отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой Земфиры к Гришковцу Евгению, телеканалу "Дождь" о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда", - сообщили в суде.

Земфира просила признать высказывания Гришковца не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а ролик с интервью требовала удалить. Иск включал и материальные требования: полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.