Земфира поедет в тур мимо России

Тур пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, среди которых Прага, Гамбург, Париж и Лондон. Гастроли певицы, опубликованный на ее странице «ВКонтакте», также включают в себя Турцию, Кипр и Израиль.
«Borderline Tour-2022» стартует с концерта на Кипре 9 октября, а завершится выступлением в лондонском Royal Albert Hall 3 ноября.
Российские города в гастрольном графике Земфиры не значатся, что неудивительно, поскольку ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ – музыкальным промоутерам не рекомендует организовывать выступления артистов из этого списка на своих площадках.
Полное расписание тура:
09/10
Лимассол, Кипр
Apollon Basketball Arena
11/10
Тель-Авив, Израиль
Expo
14/10
Стамбул, Турция
Jolly Joker
16/10
Вена, Австрия
Bank Austria Halle
18/10
Прага, Чехия
Forum Karlin
21/10
Оффенбах, Германия
Stadthalle Offenbach
23/10
Гамбург, Германия
Edel Optics Arena
26/10
Берлин, Германия
Tempodrom
30/10
Париж, Франция
Elyse ́ e Montmartre 01/11 Гаага, Нидерланды Paard 03/11 Лондон, Великобритания Royal Albert Hall
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