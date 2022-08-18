Земфира поедет в тур мимо России

Тур пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, среди которых Прага, Гамбург, Париж и Лондон. Гастроли певицы, опубликованный на ее странице «ВКонтакте», также включают в себя Турцию, Кипр и Израиль.



Borderline Tour-2022







«Borderline Tour-2022» стартует с концерта на Кипре 9 октября, а завершится выступлением в лондонском Royal Albert Hall 3 ноября.

Российские города в гастрольном графике Земфиры не значатся, что неудивительно, поскольку ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ – музыкальным промоутерам не рекомендует организовывать выступления артистов из этого списка на своих площадках.

Полное расписание тура:

09/10Лимассол, КипрApollon Basketball Arena11/10Тель-Авив, ИзраильExpo14/10Стамбул, ТурцияJolly Joker16/10Вена, АвстрияBank Austria Halle18/10Прага, ЧехияForum Karlin21/10Оффенбах, ГерманияStadthalle Offenbach23/10Гамбург, ГерманияEdel Optics Arena26/10Берлин, ГерманияTempodrom30/10Париж, ФранцияElyse ́ e Montmartre 01/11 Гаага, Нидерланды Paard 03/11 Лондон, Великобритания Royal Albert Hall