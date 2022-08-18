Земфира поедет в тур мимо России

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Певица Земфира собирается отправиться в гастрольный тур «Borderline Tour» осенью 2022 года.

Тур пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, среди которых Прага, Гамбург, Париж и Лондон. Гастроли певицы, опубликованный на ее странице «ВКонтакте», также включают в себя Турцию, Кипр и Израиль.

Borderline Tour-2022
Borderline Tour-2022

«Borderline Tour-2022» стартует с концерта на Кипре 9 октября, а завершится выступлением в лондонском Royal Albert Hall 3 ноября.

Российские города в гастрольном графике Земфиры не значатся, что неудивительно, поскольку ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ – музыкальным промоутерам не рекомендует организовывать выступления артистов из этого списка на своих площадках.

Полное расписание тура:


09/10
Лимассол, Кипр
Apollon Basketball Arena

11/10
Тель-Авив, Израиль
Expo

14/10
Стамбул, Турция
Jolly Joker

16/10
Вена, Австрия
Bank Austria Halle

18/10
Прага, Чехия
Forum Karlin

21/10
Оффенбах, Германия
Stadthalle Offenbach

23/10
Гамбург, Германия
Edel Optics Arena

26/10
Берлин, Германия
Tempodrom

30/10
Париж, Франция
Elyse ́ e Montmartre 01/11 Гаага, Нидерланды Paard 03/11 Лондон, Великобритания Royal Albert Hall

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