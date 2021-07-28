Земфира выпустила мини-альбом «Ах»

Земфира выпустила синглом песню «Гудбай» Певица Земфира выпустила отдельным синглом песню «Гудбай», которую исполняет на концертах с 2019 года (слушать песню). Поклонники певицы ожидали услышать эту песню в новом альбоме «Бордерлайн», однако там ее не оказалось. И вот она вышла отдельным синглом.







Музыка и слова - Земфира Рамазанова. Гитарные партии записали Дмитрий Емельянов и Дмитрий Павлов. Продакшн - Земфира Рамазанова и Дмитрий Емельянов.



Земфира

Земфира подала в суд на Гришковца, потому что «не наркоманка» Певица Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск на 1,5 млн рублей о защите чести и достоинства к писателю Евгению Гришковцу. Об этом сообщается в исковом заявлении, которое получил телеканал «Дождь», привлечённый в качестве третьего лица. Из документа следует, что поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе «Дождя» под названием «БиКоз», в котором он назвал певицу «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм».



Земфира



Сам Гришковец узнал об иске от «Открытых медиа».



«Я в первый раз сейчас об этом слышу, впервые с этим сталкиваюсь. Мне...

Земфира написала саундтрек к сказке Ренаты Литвиновой На YouTube вышел мини-фильм-сказка Ренаты Литвиновой "Скромное обаяние волшебников", музыку к которому написала подруга актрисы и режиссера Земфира. В фильме рассказывается про "волшебников", которые собираются несколько раз в год, чтобы загадать самые сокровенные желания и поколдовать. При этом в жизни все они обычные люди: героиня Литвиновой — актриса, ее мама (Татьяна Пилецкая) — писательница, а дочь (Ульяна Добровская) ищет любовь.







Позже герои попадают в потусторонние миры, где узнают, что желания могут исполнить только они сами. Это и есть основная идея работы Литвиновой.



В ролике также снялись Виктория Мирошниченко, Софья...

Земфира выпустила клип «Пальто» Певица Земфира выпустила лирическое видео на песню «Пальто» (смотреть клип). "Пальто" - драматичная фортепианная баллада. Режиссером видео снова стала Рената Литвинова. В кадре - черно-белые осенние "портреты" московских домов, похоже, в районе Фрунзенской набережной и Остоженки из окон квартир Ренаты и Земфиры. Текст песни проявляется в бирках на пальто и даже в горящей обложке компакт-диска на окне. Лица Земфиры на видео так и не появляется.







Песня вошла в последний альбом Земфиры «Бордерлайн».



Земфира