Земфира выпустила мини-альбом «Ах»

Ранее о выпуске этого релиза певица никак не заявляла.
В мини-альбом вошли 4 песни, в том числе ранее изданная «Гудбай».
«Это летний, необязательный альбомчик на чилле. Предыдущий релиз «Бордерлайн» оставил какое-то тягостное ощущение, будто Земфира сбрасывала личное напряжение через песни. А тут совсем другое дело. Это альбом счастливой Земфиры, какой мы ее давно не видели. Кроме того, стоит обратить внимание, что Земфира пока не собирается отказываться от минимализма в аранжировках, - в песнях много воздуха. Очень достойный альбом»,- считает музыкальный критик Гуру Кен.
В создании альбома, помимо Земфиры Рамазановой, участвовали Дмитрий Емельянов (клавиши и гитары), Дмитрий Павлов (гитара и бас), Александр Зингер (барабаны). Сведение - Стивен Уэстон, мастеринг - Мэтт Колтон. В обложке и буклете использованы фото Ренаты Литвиновой.
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