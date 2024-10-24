Земфира показала клип Литвиновой на живое исполнение «Любовь как случайная смерть»

«Любовь как случайная смерть» — песня 2004 года, она вошла в саундтрек фильма “Богиня: как я полюбила”, режиссером и сценаристом которого выступила Рената Литвинова. Она же сыграла в нем главную роль.

Новый клип представляет собой съемки хождения Ренаты Литвиновой по улицам. Сначала ее героиня добирается на старом автобусе до станции Река, а после спрыгивает на рельсы. В течение всего клипа она также пишет строчки из этой песни на разных поверхностях — на оконном стекле, на стене, в книге, на своем лице и теле.

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Земфира и Рената Литвинова

Обновленный звуковой ряд включает новую аранжировку, обработку ревером голоса Земфиры, отчего последние фразы многократно повторяются, и уже знакомое соло гитары.