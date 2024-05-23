Земфире отказали в снятии статуса иноагента

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе суда.



Земфира

Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.