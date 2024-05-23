Земфире отказали в снятии статуса иноагента

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Признанная иноагентом певица Земфира не смогла добиться исключения из соответствующего реестра во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе суда.

Земфира
Земфира

Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.

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