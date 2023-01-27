Земфира выпустила саундтрек к спектаклю Ренаты Литвиновой

Альбом «Cactus» включает в себя 14 треков.

«Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе её зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью», - рассказала Рената Литвинова.



Земфира и Рената Литвинова

Автором большинства треков стала Земфира. А в одном из номеров – заглавной композиции «Кактус» - можно также услышать вокал певицы.

Премьера спектакля прошла в Париже в театре Hebertot 26 января 2023 года.