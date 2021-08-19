Земфира вдруг разочаровалась в профессии

Приводим полный текст сообщения Земфиры в соцсетях.
«ещё раз здравствуйте.
времена конечно темные - абсолютно ничего не понятно.
предлагающие мне сыграть онлайн - за чей счёт, господа? (площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я)
пандемия жестко ударила по всем , но мою профессию она просто уничтожила. честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов , ничего.
и потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией
upd. возможно впервые прочла все комментарии - спасибо за ваши мысли.
в прошлом году был грандиозный план - 8/9 фестивалей , два с половиной месяца репетиций (каждый день) , в итоге два выступления.
в этом году - новая программа(новый альбом) , опять репетиции , надежды , планы - ноль концертов.
нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче чем концерт , но я устала работать вхолостую. у моих музыкантов куча сторонних проектов , я верчусь как уж на сковородке , чтобы всех собрать . результат? ноль.
наверное я отчаялась. спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания , но играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова.
конечно, я буду продолжать писать. у Ренаты намечается грандиозный проект. но в концерты я больше не верю.
пожалуйста, сделайте блин прививку!»
Стоит напомнить, что сама Земфира делала паузу в 8 лет между выпуском альбомов «Жить в твоей голове» (2013) и «Бордерлайн» (2021), выпуская в этот период случайные синглы и делая киномузыку для фильмов Ренаты Литвиновой. И на «уничтожение профессии» тогда не жаловалась. Да и ранее имела особенность исчезать с концертного рынка на 2-3 года без особых причин.
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