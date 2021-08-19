Земфира вдруг разочаровалась в профессии

Приводим полный текст сообщения Земфиры в соцсетях.

времена конечно темные - абсолютно ничего не понятно.

предлагающие мне сыграть онлайн - за чей счёт, господа? (площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я)

пандемия жестко ударила по всем , но мою профессию она просто уничтожила. честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов , ничего.

и потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией

upd. возможно впервые прочла все комментарии - спасибо за ваши мысли.

в прошлом году был грандиозный план - 8/9 фестивалей , два с половиной месяца репетиций (каждый день) , в итоге два выступления.

в этом году - новая программа(новый альбом) , опять репетиции , надежды , планы - ноль концертов.

нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче чем концерт , но я устала работать вхолостую. у моих музыкантов куча сторонних проектов , я верчусь как уж на сковородке , чтобы всех собрать . результат? ноль.

наверное я отчаялась. спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания , но играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова.

конечно, я буду продолжать писать. у Ренаты намечается грандиозный проект. но в концерты я больше не верю.

пожалуйста, сделайте блин прививку!»