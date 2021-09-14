«Би-2» перепели Земфиру

Земфира выпустила «Почту» летом этого года на мини-альбоме «Ах». Оформление сингла «Би-2» повторяет в общих чертах обложку этой работы, стилизованную под моментальную фотографию.

Однако у «Би-2» в центр помещена фотография Левы и Шуры Би-2, а в правом нижнем углу написано «ХО» вместо «Ах».

На официальной странице Би-2 в YouTube вышла Lyric-видео-открытка оформленная так же в виде моментальных фотографий, подписанных от руки текстом песни. В «открытке» можно увидеть уникальные кадры из студии во время записи кавера.