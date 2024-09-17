Суд нашел у Земфиры иностранное финансирование

Судебный документ на этот счет оказался в распоряжении ТАСС.
«По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, поступившим 02.08.2022, Рамазанова З.Т. в период с октября 2021 года по февраль 2022 года получила от Orchard Enterprises NY Inc (Великобритания) финансирование, имеется три соответствующие операции. Помимо этого, в марте 2022 года одной операцией поступило финансирование от немецкой кредитной организации. В период с ноября 2021 года по май 2022 года тремя операциями поступило финансирование от ирландской кредитной организации», - сказано в решении Замоскворецкого суда по иску Земфиры о снятии с нее статуса иноагента.
Сама Земфира с этими выводами категорически не согласилась, заявив, что никогда не находилась под иностранным влиянием, а значит включение ее в реестр иноагентов безосновательно.
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