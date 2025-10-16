Земфира перевыпустила Jim Beam

Песня Jim Beam вошла в альбом «Вендетта» (2005) в качестве бонус-трека с пометкой «Уфа 97». Затем Земфира неоднократно исполняла эту песню на своих концертах, но больше не выпускала. В последнем на эту дату концертном туре она исполнила Jim Beam в обновленной версии, например, месяц назад на концерте в грузинском Батуми. И вот теперь песня получила новое студийное воплощение.
Визуализацию сделал ассистент по ИИ-анимации Dima Analitik.
«Всегда нравилась эта песня. И всегда смущала недоделанность. Тот случай, когда удалось соединить прошлое и настоящее. Enjoy!», - прокомментировала Земфира.