Земфира перевыпустила Jim Beam Земфира перезаписала песню Jim Beam в новой аранжировке (смотреть визуализацию). Песня Jim Beam вошла в альбом «Вендетта» (2005) в качестве бонус-трека с пометкой «Уфа 97». Затем...

Логотип альбома Эда Ширана появится на футболках «Барселоны» Логотип нового альбома Эда Ширана «Play» будет изображён на футболке «Барселоны» лимитированной... На сине-гранатовой полосатой форме будет красоваться надпись «Play» в рамках спонсорского...

Организаторы «Евровидения» откладывают голосование по участию Израиля в конкурсе 2026 года Организаторы ежегодного конкурса песни «Евровидение» заявили, что отложат голосование по призывам... 13 октября члены Евровидения, представляющие европейские общественные вещатели, транслирующие...

Возможно ли возрождение дуэта HammAli & Navai? HammAli, один из участников популярного дуэта HammAli... Артист подчеркнул, что не может предсказать будущее, так как «только Всевышний знает». Он отметил,...

МГАСО начал цикл открытых репетиций для музыкантов и меломанов Московский государственный академический симфонический оркестр начал цикл открытых репетиций для... Директор МГАСО Ирина Шигорева: «МГАСО является счастливым обладателем роскошной...

t.A.T.u. собрали двойной солд-аут в Латинской Америке за 10 минут Группа «Тату» анонсировала 2 шоу в Мексике — 1 и 2 декабря. В первый день официальных продаж все билеты на оба концерта были проданы всего за 10 минут. «...

Особняк Майкла Джексона выставили на продажу за 11 млн долларов По информации «Mansion Global», в Лас-Вегасе выставили на продажу дом легендарного певца Майкла... Этот великолепный особняк, построенный в 2005 году за 20 миллионов долларов, занимает площадь 1630...

Альбом «Ойме» «Mastorava vol. 1» переиздан на виниле Альбом этно-поп группы «Ойме» - «Mastorava vol. 1» вышел на виниле в издательстве «Драгоценность» (... Альбом «Mastorava vol. 1» вышел на стриминги в 2023 году. Название альбома Mastorava состоит из...

The Weeknd выпустил клип «Big Sleep» режиссера Гаспара Ноэ The Weeknd выпустил видео «Big Sleep»: его режиссером выступил Гаспар Ноэ, снявший «Необратимость... Сам певец предстает в клипе в виде огромной головы, за которой наблюдает главный герой – старик....

VK Музыка кратно увеличила прослушивания треков из рекомендаций В стриминге VK Музыка стали доступны новые персонализированные настройки рекомендаций. В карточках... Обновлённые рекомендации VK Микс За год время прослушивания пользователями треков из...

Сергей Лазарев стал «Шоумен» Сергей Лазарев выпустил новую композицию «Шоумен» (слушать песню). Трек «Шоумен» исполнен в жанре «дэнс-поп» с цепляющими дарк-басами. Певец назвал эту песню одной из...

Хабиб избавился от образа «парня в бандане» и спел «Шаганэ» Певец «Ягоды малинки» Хабиб в новом образе блондина представил песню «Шаганэ» на «Авторадио». Лирическая баллада на стихи великого русского поэта стала центральным событием его живого концерта...

Robbie Williams выпустил гимн любви «Pretty Face» Робби Уильямс выпустил новую песню «Pretty Face» (слушать песню). Бодрая гитарная песня, в тексте которой музыкант признается в чувствах любимой женщине и говорит о...

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд увидели «Силуэт» Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд выпустили дуэтную песню «Силуэт» (слушать песню) Песня «Силуэт» вошла в саундтрек к фильму «Алиса в Стране Чудес». Это песня о ценности...

У Лёша Свика, Niletto и Mary Gu - любовная «Аритмия» Лёша Свик, Niletto и Mary Gu погружают своих слушателей в глубокую и теплую меланхолию песней «... Звучание трека отсылает к танцевальной электронике: ритмичный бит и мягкие синтезаторы создают...

Катя Iowa и Ксения Минаева спели, каково быть «Сильной» Катя Iowa и Ксения Минаева выпустили совместный трек «Сильная» (слушать песню). «Мы часто берем на себя слишком много, боимся показать слабость и постоянно живем в режиме “я...

Над головой у Евы Польна - «Другие звезды» Ева Польна выпустила новую песню «Другие звезды» (слушать песню). «Иногда, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым, достаточно резко изменить жизнь и...

Elman и Trida выпустили второй дуэт «Молю» Elman и Trida вслед за хитовым дуэтом «С неба» выпустили еще один дуэт «Молю» (слушать песню). И снова это песня про любовь, которая не отпускает. Трек «Молю» - откровенный диалог между двумя...

Gorillaz выпустили индийский «The Manifesto» Gorillaz выпустили новый 7-минутный сингл «The Manifesto» (смотреть видео). «The Manifesto» — вторая песня с предстоящего девятого студийного альбома анимационной группы «The...