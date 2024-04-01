Земфира выпустила песню «Colette»

Как рассказала Земфира, выпуск песни приурочен к 1 апреля, поскольку именно 1 апреля состоялся ее первый сольный концерт в «Олимпийском».
«24 года назад состоялся мой первый концерт в Олимпийском. Помню, как прыгала на рояле. Сейчас я такого себе не позволю - из уважения к роялю. После был еще концерт, и еще, и еще. В моем идеальном мире очередным концертом 1 апреля все и должно было закончиться, но... В общем, изменилось многое, но осталась эта дата - мне сложно было пройти мимо нее - должно быть в жизни что-то стабильное, непроходящее. Наша с вами дата. К сожалению, не успею выпустить альбом до лета, как говорила, - никогда не получалось делать одновременно альбом и концерты. Пусть он (альбом) станет сюрпризом!», - написала в соцсетях Земфира.
«Нам ничего не светит и ничего не важно, может быть однажды...», - поет Земфира под минималистическую аранжировку.
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