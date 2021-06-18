Земфира подала в суд на Гришковца, потому что «не наркоманка»

Об этом сообщается в исковом заявлении, которое получил телеканал «Дождь», привлечённый в качестве третьего лица. Из документа следует, что поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе «Дождя» под названием «БиКоз», в котором он назвал певицу «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм».



Земфира

Сам Гришковец узнал об иске от «Открытых медиа».

«Я в первый раз сейчас об этом слышу, впервые с этим сталкиваюсь. Мне сейчас некогда, я сейчас в Кемерове, занимаюсь работой», — сказал он.

Гришковец в выпуске программы от 27 мая прокомментировал альбом Земфиры «Бордерлайн», вышедший в феврале.

«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос „я могу сделать всё“, я могу вытащить из себя всё что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. <…> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — выразил мнение Гришковец.

В иске отмечается, что эти слова «носят порочащий характер, <…> символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамзанова З. Т. является „наркоманкой“», - сообщает «Дождь».

Помимо этого, в документе утверждается, что слова Гришковца негативно повлияли на репутацию Земфиры и на отношение к ней близких, друзей и поклонников: моральный вред выразился в причинённых физических и нравственных страданиях, необходимости оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми, у певицы появилась бессонница, стали случаться нервные срывы. Размер компенсации морального вреда она оценивает в 1,5 млн рублей. Кроме того, Земфира потребовала признать сведения не соответствующими действительности и обязать Гришковца опровергнуть их в эфире телеканала.