Александр Цой решил зарегистрировать бренд «Кино»

Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Согласно заявке, товарный знак «Кино» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг №41, что позволяет под этим брендом осуществлять деятельность агентства по предоставлению моделей для художников, издавать книги, открывать дискотеки и ночные клубы, проводить фитнес-тренировки, мастер-классы и концерты, а также записывать музыку, снимать фильмы и писать сценарии.
Заявку на регистрацию бренда подал Александр Викторович Цой. Комментариев Цоя Агентству «Москва» получить не удалось.
Александр Цой - рок-музыкант, композитор, продюсер и дизайнер.
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