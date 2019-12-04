Установку памятника Цою снова перенесли

Долгое время шли разговоры о том где и как ставить монумент. В итоге договорились о том, что его установят в сквере на улице Танкиста Хрустицкого, неподалеку от того места, где жил лидер группы «Кино».

«Памятник хотели ставить в сентябре, потом в октябре. Сейчас опять все сдвинулось», – отметили в районной администрации.

«При работе над гранитным постаментом возникли проблемы — появились трещины. Нужна экспертиза и заключение, можно этот камень использовать или нет», — рассказал автор памятника, скульптор Матвей Макушкин.

Теперь необходимо дождаться заключения экспертизы. Сам памятник уже готов, и ждет своего появления в мастерской скульптора.