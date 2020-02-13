Выпущена ранее неизданная песня Виктора Цоя

Альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые издаётся в Петербурге спустя 34 года после записи. Это альбом 1986 года, который никогда не публиковался целиком. Альбом «Любовь — это не шутка» прошёл посекундную реставрацию и будет оформлен уникальными редкими аудио- и фотоматериалами.

В качестве обложки альбома, который изначально не был никак оформлен, музыканты «Кино» выбрали рисунок друга группы, художника Андрея Крисанова. Изображение человека, который на фоне звёздного неба в квадрате открытого окна держит в руках сердце, нашлось случайно, рассказал «Фонтанке» шеф Maschina Records, реставратор музыки Максим Кондрашов.



«Любовь — это не шутка»

«На обложке - набросок художника Андрея Крисанова, который неожиданно всплыл после его ухода. Один коллег Крисанова выложил несколько фоток тех рисунков, что были в его архивах. Сначала мы показали рисунок вдове художника, и она подтвердила авторство. Затем мы думали над графическим воплощением вместе с Александром Цоем, Георгием Каспаряном и Игорем Тихомировым. В итоге решили оставить как есть. Ведь «Любовь — это не шутка» — всё же не совсем альбом, а, скорее, набросок альбома. Мысль Александра (сын Виктора Цоя – Прим.ред.), но она емко отражает всю концепцию издания этой фонограммы. Именно поэтому решили, что в оформлении будет нераскрашенный чёрно-белый набросок. Собственно, как продолжение чёрно-белой обложки к предыдущей студийной записи «Кино», известному альбому «Это не любовь», — рассказал издатель.

Художник Андрей Крисанов (1966-2018) в 1980-е годы входил в группу «Новые художники» Тимура Новикова, был сессионным басистом «Кино» второй, регулярным участником «Поп-механики» Сергея Курёхина. Он — автор оформления обложки альбома «Кино» «Группа крови».

Альбом «Любовь — это не шутка» включает 10 треков.

Side A



1. Попробуй спеть вместе со мной

2. Любовь — это не шутка

3. Прохожий

4. Закрой за мной дверь я ухожу

5. Разреши мне

Side B



1. Братская Любовь

2. Дальше действовать будем мы

3. Ты мог быть героем

4. Ты обвела меня вокруг пальца

5. Спокойная ночь

«Надо отметить, что это издание позиционируется скорее не как альбом, а как студийная сессия, которая впервые будет публиковаться целиком, со всем сохранившемся на пленке контентом: переговорами в студии между песнями, командами «мотор» и всем прочим, без купюр. Мы публикуем альбом как исторический документ. Команду «Поехали» в песне «Ты мог бы быть героем» даёт Алексей Вишня, в чьей домашней студии всё и записывалось. Реставрация альбома будет финализироваться при непосредственном участии музыкантов — так же, как и на предыдущих изданиях», — уточняет Максим Кондрашов.

Альбом будет доступен сразу на четырёх видах звуковых носителей. Виниловая пластинка, компакт-диск, компакт-кассета и бобинная катушка. Коллекционный вариант винилового издания — белого цвета. В конверт вложат бонусный семидюймовый винил с двумя ранними версиями трека «Следи за собой», домашнее демо и версию, записанную на студии «Мосфильма».

Расширенную версию CD-релиза дополнят двумя компакт-дисками: концерт «Кино» на IV фестивале Ленинградского рок-клуба в ДК «Невский» 31 мая 1986 года и концерт «Счетчик Гейгера» 20 июня 1986 года в киевском Доме учёных. Бокс-сет будет дополнен красочной историей создания альбома в цитатах участников записи, большим количеством архивных фотографий и репликой билета на концерт в ДК «Невский» 1986-го.

Альбом «Любовь — это не шутка» полностью опубликуют в мае 2020 года. Предзаказ откроется в полдень 14 февраля, в частности, только через него будет доступен коллекционный белый винил. Тираж — 200 копий.

Ранее издатели уже представили два восстановленных альбома, «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», и последнюю песню Цоя «Атаман». Следующим релизом станет последний номерной альбом «Кино», известный как «Чёрный альбом». Музыканты записывали его уже без Виктора Цоя, который погиб в автомобильной аварии в 1990 году.