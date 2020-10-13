Спустя 30 лет «Черный альбом» группы «Кино» выйдет в оригинальном звуке

Завершенный музыкантами группы «Кино» вскоре после трагической гибели лидера коллектива Виктора Цоя безымянный альбом, известный под названием «Черный альбом», стал финальным в альбомной дискографии, увидев свет 12 января 1991 года. В основу альбома легли семь новых песен, демо-версии которых Виктор Цой и Юрий Каспарян записали летом 1990 года в Латвии.

До сегодняшнего момента все возможные издания «Черного альбома» (в том числе и винил) были сделаны с использованием DAT-оригинала, на котором (в связи с особенностями цифрового оборудования 30-летней давности) была утрачена часть высоких частот.

В основе нового звука издания лежит исходная аналоговая лента, бережно сохраненная бас-гитаристом «Кино» Игорем Тихомировым. В дизайне нового издания (в отличие от всех остальных поздних переизданий) максимально сохранена минималистская стилистика оформления оригинальной пластинки, также будут бережно воспроизведены и дополнительные печатные материалы.

Фонограмма альбома прошла тщательную реставрацию. Издание подготовлено к выпуску при прямом участии музыкантов группы «Кино» Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова и Александра Цоя, сына лидера группы Виктора Цоя.

Для предзаказов в музыкальном издательстве Maschina Records доступны следующие варианты издания:

CLASSIC LP EDITION Классический черный винил в разворотном конверте с большим 12-страничным буклетом, включающим редкие фотографии и статью о записи альбома и подготовке нового издания с комментариями музыкантов и участников процесса.

LIMITED ULTRA CLEAR LP EDITION + 7" single Лимитированное издание на суперпрозрачном виниле + бонусный 7-дюймовый сингл с ранними вариантами треков «Кукушка» и «Нам с тобой». Виниловый сингл доступен только в этом варианте и отдельно продаваться не будет. Этот вариант также будет иметь разворотный конверт с большим 12-страничным буклетом, включающим редкие фотографии и статью о записи альбома и подготовке нового издания с комментариями музыкантов и участников процесса. Внимание: этот вариант доступен только по предзаказу.

EXPANDED 3CD EDITION Лимитированное расширенное издание на трёх компакт-дисках. Включает в себя ремастированную версию «Черного альбома» на Mash Heavy Gold CD и двойной диск с дополнениями: сингл «Кукушка / Нам с тобой», запись дневного концерта «Кино» в спорткомплексе «Олимпийский» 5 мая 1990 года плюс полный комплект демо-версий песен «Черного альбома», записанных в Латвии летом 1990 года. Издание выполнено в виде двух раздельных пластиковых боксов, укомплектовано отдельным 48-страничным буклетом с редкие фотографии и статьей о записи альбома и подготовке нового релиза, и упаковано в жесткий внешний слипкейс.

TAPE EDITION Лимитированное издание на компакт-кассете с полной аналоговой копией мастер-ленты альбома. Фонограмма не подвергалась никаким обработкам и реставрации.

SUPER DELUXE EDITION BOX Сублимитированный пронумерованный бокс-сет «Черного альбома». В комплект бокс-сета входят:

— Альбом на суперпрозрачном виниле с 7-дюймовым синглом, включающим ранние варианты композиций «Кукушка» и «Нам с тобой»; — Тройной CD;

— Аудиокассета *;

— Плакат;

— Арт-принт с дизайном альбома и автографами музыкантов группы «Кино» гитариста Юрия Каспаряна и бас-гитариста Игоря Тихомирова;

— Комплект открыток;

— Реплика оригинального билета на презентацию альбома в МДМ 12 января 1991 года, стикер-пак с копиями оригинальных наклеек из первого издания «Черного альбома».

* Первые 50 экземпляров бокса будут укомплектованы оригинальной аудиокассетой TDK SA90 модели 1989 года — той самой, на которой сохранился черновик «Черного альбома». На кассете с одной стороны будет записан «Черный альбом», с другой — его черновик. Начиная с номера 051, супер-делюкс бокс будет комплектоваться обычным кассетным изданием альбома без черновика.

Также в продажу поступят футболки.

Диски и аудиокассеты поступят 12 января, винил и футболки — 12 февраля, супер-делюкс бокс — 12 марта 2021 года.