Спустя 30 лет «Черный альбом» группы «Кино» выйдет в оригинальном звуке

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12 января 2021 года, спустя 30 лет после появления «Черного альбома» группы «Кино», впервые выйдет оригинальное отмастеренное переиздание альбома.

Завершенный музыкантами группы «Кино» вскоре после трагической гибели лидера коллектива Виктора Цоя безымянный альбом, известный под названием «Черный альбом», стал финальным в альбомной дискографии, увидев свет 12 января 1991 года. В основу альбома легли семь новых песен, демо-версии которых Виктор Цой и Юрий Каспарян записали летом 1990 года в Латвии.

До сегодняшнего момента все возможные издания «Черного альбома» (в том числе и винил) были сделаны с использованием DAT-оригинала, на котором (в связи с особенностями цифрового оборудования 30-летней давности) была утрачена часть высоких частот.

«Черный альбом»
«Черный альбом»

В основе нового звука издания лежит исходная аналоговая лента, бережно сохраненная бас-гитаристом «Кино» Игорем Тихомировым. В дизайне нового издания (в отличие от всех остальных поздних переизданий) максимально сохранена минималистская стилистика оформления оригинальной пластинки, также будут бережно воспроизведены и дополнительные печатные материалы.

Фонограмма альбома прошла тщательную реставрацию. Издание подготовлено к выпуску при прямом участии музыкантов группы «Кино» Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова и Александра Цоя, сына лидера группы Виктора Цоя.

Для предзаказов в музыкальном издательстве Maschina Records доступны следующие варианты издания:

  • CLASSIC LP EDITION

    Классический черный винил в разворотном конверте с большим 12-страничным буклетом, включающим редкие фотографии и статью о записи альбома и подготовке нового издания с комментариями музыкантов и участников процесса.

  • LIMITED ULTRA CLEAR LP EDITION + 7" single

    Лимитированное издание на суперпрозрачном виниле + бонусный 7-дюймовый сингл с ранними вариантами треков «Кукушка» и «Нам с тобой». Виниловый сингл доступен только в этом варианте и отдельно продаваться не будет. Этот вариант также будет иметь разворотный конверт с большим 12-страничным буклетом, включающим редкие фотографии и статью о записи альбома и подготовке нового издания с комментариями музыкантов и участников процесса. Внимание: этот вариант доступен только по предзаказу.

  • EXPANDED 3CD EDITION

    Лимитированное расширенное издание на трёх компакт-дисках. Включает в себя ремастированную версию «Черного альбома» на Mash Heavy Gold CD и двойной диск с дополнениями: сингл «Кукушка / Нам с тобой», запись дневного концерта «Кино» в спорткомплексе «Олимпийский» 5 мая 1990 года плюс полный комплект демо-версий песен «Черного альбома», записанных в Латвии летом 1990 года. Издание выполнено в виде двух раздельных пластиковых боксов, укомплектовано отдельным 48-страничным буклетом с редкие фотографии и статьей о записи альбома и подготовке нового релиза, и упаковано в жесткий внешний слипкейс.

  • TAPE EDITION

    Лимитированное издание на компакт-кассете с полной аналоговой копией мастер-ленты альбома. Фонограмма не подвергалась никаким обработкам и реставрации.

  • SUPER DELUXE EDITION BOX

    Сублимитированный пронумерованный бокс-сет «Черного альбома».

    В комплект бокс-сета входят:
    — Альбом на суперпрозрачном виниле с 7-дюймовым синглом, включающим ранние варианты композиций «Кукушка» и «Нам с тобой»; — Тройной CD;
    — Аудиокассета *;
    — Плакат;
    — Арт-принт с дизайном альбома и автографами музыкантов группы «Кино» гитариста Юрия Каспаряна и бас-гитариста Игоря Тихомирова;
    — Комплект открыток;
    — Реплика оригинального билета на презентацию альбома в МДМ 12 января 1991 года, стикер-пак с копиями оригинальных наклеек из первого издания «Черного альбома».
    * Первые 50 экземпляров бокса будут укомплектованы оригинальной аудиокассетой TDK SA90 модели 1989 года — той самой, на которой сохранился черновик «Черного альбома». На кассете с одной стороны будет записан «Черный альбом», с другой — его черновик. Начиная с номера 051, супер-делюкс бокс будет комплектоваться обычным кассетным изданием альбома без черновика.

Также в продажу поступят футболки.

Диски и аудиокассеты поступят 12 января, винил и футболки — 12 февраля, супер-делюкс бокс — 12 марта 2021 года.

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