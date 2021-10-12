Мультимедийный концерт «Кино» целиком покажут на Okko

Концерт, который прошел в мае 2021 года на ЦСКА Арене, будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и

СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 15 октября 2021 года.

Основа программы концерта — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей «Кино». В составе группы два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян.

Концепция концерта — показать, каким выступление группы «Кино» может быть в двадцать первом веке, с хорошим современным звуком и сценическим продакшном. Большая часть материала исполнена максимально близко к оригиналу, но не обошлось и без импровизаций и новых прочтений. Тихомиров и Титов каждый отвечают за свой период творчества, поздний и ранний соответственно. Часть песен все участники группы исполнили вместе.

Концерт сопровождается специально созданным видеорядом — практически полнометражным фильмом, состоящим из графики, анимации, новых и архивных съемок. Видео, свет и музыка синхронизированы в полноценное современное мультимедийное концертное шоу. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек «Кино», кинохроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы — вот некоторые темы, из которых состоит визуальная часть выступления. Производством видео занималась компания Firecat Films.

Этот концерт будет одинаково интересен и тем, кому посчастливилось слушать «Кино» вживую, и, конечно, тем, кто об этом уже не мечтал. Кроме голоса с мастер-лент используются настоящие клавишные партии, которые не всегда хорошо слышны на альбомах. Все найденные во время подготовки программы раритетные кусочки аудио и музыкальные наброски использованы в концерте.