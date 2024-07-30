Kraftwerk почтили память Рюити Сакамото. Как это было

После исполнения классических треков, таких как «Autobahn» и «Computer World», группа исполнила кавер на тему Сакамото из фильма 1993 года «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» .

Перед началом песни Ральф Хюттер из Kraftwerk представил кавер, сказав: «Следующая композиция написана моим другом Рюити Сакамото». Затем на заднем плане появилась фотография Хюттера и Сакамото.

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Kraftwerk

«Мы друзья навеки с нашего первого концерта в Токио в 1981 году, — продолжил он. - Для фестиваля No Nuke в 2012 году Рюити написал для меня новый японский текст для «Radioactivity», который мы сыграем».

Недавно наследники Сакамото подтвердили выход посмертного альбома легендарного композитора под названием Opus. Проект выйдет 9 августа и, как ожидается, будет включать переосмысленные версии песен из всей его карьеры. В заявлении перед своей кончиной Сакамото описал альбом как «способ записать мои выступления — пока я еще мог выступать — таким образом, чтобы это стоило сохранить для будущего».