Умер основатель группы Kraftwerk

О его смерти сообщает Billboard со ссылкой на заявление его коллеги по группе Ральфа Хюттера. Причиной смерти стало скоротечное онкологическое заболевание.

Шнайдер основал группу в 1968 году вместе с Хюттером после их знакомства в Академии художеств в Ремшайде. Их дуэт сначала назывался Organisation, а в 1970-м был переименован в Kraftwerk и широкую известность приобрел, став квартетом, в который вошли также Вольфганг Флюр и Карл Бартос. В коллективе Флориан играл на синтезаторе, вокодере, флейте, саксофоне и многих других инструментах, а также был вокалистом, но крайне редко давал интервью.

В январе 2009 года, согласно официальным данным EMI, Флориан Шнайдер ушел из Kraftwerk. Его место занял Штефан Праффе, ранее работавший видеоинженером в группе.