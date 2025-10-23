Инструменты и вещи основателя Kraftwerk выставят на аукцион

Флориан Шнайдер был пионером электронной музыки, группа Kraftwerk изменила звучание поп-музыки и оказала влияние на таких исполнителей, как Дэвид Боуи и New Order, Coldplay и Run-DMC. Электронное оборудование и музыкальные инструменты, которые Флориан Шнайдер использовал для создания некоторых из самых известных песен группы в 1970-х и 1980-х годах, могут быть проданы на аукционе в следующем месяце за сотни тысяч долларов.

Шнайдер умер от рака в возрасте 73 лет в 2020 году.



Рекламный снимок к фильму «Человек-машина» (1978)

Помимо его синтезатора, флейты и вокодеров, которые он использовал, чтобы заставить свой голос звучать как робот, поклонники получат возможность приобрести около 500 личных вещей Шнайдера на распродаже, организованной его наследниками.

В их число входит его коллекция из более чем 100 медных и деревянных духовых инструментов, многочисленные фотографии Polaroid, его солнцезащитные очки, паспорт, который он использовал во время гастролей до 1978 года, и его фургон VW, который он покрасил в серый цвет.

Его велосипед Panasonic Panaracer, на котором он ездил в музыкальном клипе группы Kraftwerk «Тур де Франс» и который изображен на обложке сингла, также уйдет с молотка 19 ноября.

Общая предполагаемая стоимость торгов, которые пройдут на аукционе Julien's Auctions в Зале славы музыкантов и музее в Нэшвилле, штат Теннесси, составляет от 450 000 до 650 000 долларов США (от 335 000 до 485 000 фунтов стерлингов).

Джайлс Мун, музыкальный руководитель аукционного дома Julien's Auctions, сказал: «Kraftwerk были новаторами — они были одной из первых групп, использовавших синтезаторы, и создавали музыку, о которой никто раньше не слышал. Это было нечто совершенно неземное и двигало музыку вперёд, в совершенно ином направлении, которое большинство людей, вероятно, даже не считали возможным».

Другие группы, по его словам, находили их треки «потрясающими». «Они внезапно открыли для себя новый музыкальный путь, созданный Kraftwerk. Он вдохновил многие группы двигаться в направлении использования синтезированной электронной музыки».

Ожидается, что вокодер, который, скорее всего, использовался группой Kraftwerk в их альбомах The Man Machine в 1978 году и Computer World в 1981 году, будет продаваться по цене от 30 000 до 50 000 долларов.

Синтезатор-чемодан EMS Synthi AKS, предположительно тот, который использовался в альбоме Kraftwerk 1974 года Autobahn, оценивается в 15 000–20 000 долларов.

«Это очень ранний синтезатор, в форме чемодана, так что он довольно необычный, — сказал Мун. - Это первый синтезатор, который они приобрели в начале 1970-х, когда Флориан решил отказаться от классических инструментов. Он прикреплял его к своей флейте и использовал для обработки этих удивительных звуков».

Флейта, альт-орси соль, которую Шнайдер использовал на сцене вместе с синтезатором до 1974 года, оценивается в 8–10 тысяч долларов.

«Существует запись выступления Kraftwerk на так называемом первом техно-концерте, который состоялся в Германии в 1970 году. Из флейты исходят совершенно нехарактерные звуки, и весьма примечательно наблюдать за реакцией публики, ведь большинство людей впервые услышали такую ​​музыку», — сказал Мун.

Среди самых дешёвых лотов — коллекция из примерно 90 фотографий Polaroid, сделанных Шнайдером на духовых инструментах, включая несколько снимков с саксофонами. Цена на неё составляет от 100 до 200 долларов. «Цена за Polaroid — от 1 до 2 долларов», — сказал Мун.

Другие необычные предметы, включая прозрачную, ярко-жёлтую акриловую гитару и «совершенно уникальную» 16-дюймовую модель мухи, закреплённую на стене студии Шнайдера, оцениваются в 200–400 долларов. Солнечные очки Шнайдера в золотой оправе с зелёными линзами и фотографии Polaroid, на которых он в них запечатлён, оцениваются в 300–500 долларов.

Представительница наследников Шнайдера заявила, что аукцион исполнил желание музыканта, чтобы его инструменты и личная коллекция «продолжали жить и после него».