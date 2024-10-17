Алексей Воробьев выпустит альбом несовременной музыки

«Несовременная – та музыка, которую я очень люблю, – рассказал «Авторадио» Алексей Воробьев. – В альбоме, над которым сейчас работаю, будут старые советские песни, инструментальные композиции. Дуэт с Лещенко – вообще не песня, а восторг. Лев Валерьянович дал согласие буквально за две минуты».

Во время сочинения этой песни, признался Воробьев ведущим шоу «Мурзилки Live», ему чудилось, будто Лев Лещенко ему подпевает. Именно тогда Алексей твердо решил, что исполнит композицию только с ним.



Алексей Воробьев рассказал, как спел с Лещенк

«Лев Валерьянович меня очень любит и не раз говорил, что я его преемник», – заявил артист «Авторадио».

В радиостудии Алексей Воробьев устроил живой концерт – спел «Feeling Good», «Сумасшедшая», «Libertango», «Художник», «Всегда буду с тобой» и новую версию трека «Забудь меня».



Артист устроил живой концерт на «Авторадио»

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«Все сейчас перепевают старые песни, почему бы и мне так не делать? – пояснил певец. – Только, в отличие от других, я перепел свое».

Споет Алексей Воробьев и в новогоднем кинопроекте «Небриллиантовая рука», где ему досталась роль Гены Козодоева.



Воробьев появится в кино в роли Козодоева

«Переиграть знаменитого Андрея Миронова непросто, – говорит Алексей. – Очевидно, что сделать лучше не получится. Но у нас есть сцены, которые не повторяют оригинал, так что это все же перепрочтение. Замечательно, если проект получит критику, я к критике отношусь с благодарностью».

Одна из самых ярких сцен в комедии – песня про «Остров невезения». Эпизод не будет точной копией, обещает Воробьев.

«Начинается идентично, но дальше фантасмагория – бродвейский мюзикл с трюками. Не знаю, как не пострадал в процессе. Я представлял, что бы на моем месте сделал Миронов. Либо так, либо неинтересно».