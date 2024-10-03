The Smile выпустили балладу Bodies Laughing

Песня станет частью второго в этом году и третьего в целом студийника музыкантов Cutouts. Релиз пластинки намечен на 4 октября.
Меланхоличная композиция сочетает в себе босанова-мотивы, пронзительные синты и теплый, низкий бэк-вокал, вторящий высокому голосу Тома Йорка. В психоделическом визуалайзере трека существа, напоминающие зомби, двигаются на фоне пальм.
The Smile исполняли Bodies Laughing еще в 2022 году на концерте в Берлине.
Выходу Cutouts предшествовали синглы Foreign Spies, Zero Sum и Don't Get Me Started.
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