The Smile выпустили балладу Bodies Laughing

Песня станет частью второго в этом году и третьего в целом студийника музыкантов Cutouts. Релиз пластинки намечен на 4 октября.

Меланхоличная композиция сочетает в себе босанова-мотивы, пронзительные синты и теплый, низкий бэк-вокал, вторящий высокому голосу Тома Йорка. В психоделическом визуалайзере трека существа, напоминающие зомби, двигаются на фоне пальм.

The Smile исполняли Bodies Laughing еще в 2022 году на концерте в Берлине.

Выходу Cutouts предшествовали синглы Foreign Spies, Zero Sum и Don't Get Me Started.