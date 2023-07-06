«Это наши 15 секунд славы»: Gayazovs Brothers о съемках в кино и треке "Невеста"

В эфире «Мурзилки Live» Ильяз Гаязов появился в необычном для себя образе – в костюме жениха, и артисты прокомментировали ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару, почему они решили затронуть именно эту тему.

«При создании нашей группы еще пять лет назад, когда мы только вошли в индустрию и попали в чарты и ротации, то решили, что нам обязательно нужно будет закрыть гештальт: свадебная песня, день рождения, выпускной и новогодняя. Новогодняя уже есть, со свадебной мы у вас здесь сегодня, а треки про день рождения и выпускной уже тоже написаны. Так что, ждите!»



Gayazovs Brothers

При таком объеме хитов поклонники с нетерпением ждут новый альбом коллектива. Напомним, что вышедшая два года назад пластинка Gayazovs Brothers "Пошла жара" стала одной из самых популярных в СНГ и по сегодняшний день удерживает топ-позиции в чартах. Артисты надеются, что новая работа повторит этот успех или даже побьёт рекорд. «Было бы славно», - отметили артисты в эфире «Авторадио».



Gayazovs Brothers

В июне музыканты презентовали еще один трек «Вин Дизель». Мурзилки решили уточнить, чем объясняется выбор именно этого актера, оказалось, ребята его фанаты.

«Да, плюс сейчас тенденция неплохая на музыкальном рынке. Все называют треки известными именами».



Gayazovs Brothers

Не так давно артисты и сами попали под прицел объектива. VK выпустил первый мюзикл — фильм «Танцуй, пока молодой», посвященный выпускникам всех школ страны. В эфире «Авторадио» братья Гаязовы рассказали, кого они сыграли в фильме и поделились своими ощущениями от съемочного процесса.

«Мы играли двоечников, которые вечно дерутся, одним словом, хулиганы. И неплохо сыграли. В прямом смысле, это наши 15 секунд славы».