Gayazovs Brothers добьют «Любовь-заразу» любой ценой

В песне братья Гаязовы рассказали о несоответствии своих желаний возможностям и путях преодоления этого несоответствия.
В начале трека Тимур и Ильяс Гаязовы сокрушаются о том, что «хотелось бы Дубаи, но едем в Геленджик» и «хотелось Гелендваген, но рядом Лада Веста», а дальше речь идет о непокорной девушки от которой «свистит фляга».
«Я добьюсь тебя любой ценой. Пусть цена там будет ой - ой – ой. Ты пойми любовь не приходит сразу. Сердцу не прикажешь, любовь - зараза!» – поют участники Gayazovs Brothers.
Авторами слов и музыки песни «Любовь-зараза» стали сами братья Гаязовы.
Комменты