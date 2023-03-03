Gayazovs Brothers добьют «Любовь-заразу» любой ценой

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Дуэт Gayazovs Brothers выпустил в свет новый трек «Любовь-зараза» (слушать песню).

В песне братья Гаязовы рассказали о несоответствии своих желаний возможностям и путях преодоления этого несоответствия.

В начале трека Тимур и Ильяс Гаязовы сокрушаются о том, что «хотелось бы Дубаи, но едем в Геленджик» и «хотелось Гелендваген, но рядом Лада Веста», а дальше речь идет о непокорной девушки от которой «свистит фляга».

Gayazov$ Brother$
Gayazov$ Brother$

«Я добьюсь тебя любой ценой. Пусть цена там будет ой - ой – ой. Ты пойми любовь не приходит сразу. Сердцу не прикажешь, любовь - зараза!» – поют участники Gayazovs Brothers.

Авторами слов и музыки песни «Любовь-зараза» стали сами братья Гаязовы.

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