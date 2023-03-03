Gayazovs Brothers добьют «Любовь-заразу» любой ценой

В песне братья Гаязовы рассказали о несоответствии своих желаний возможностям и путях преодоления этого несоответствия.

В начале трека Тимур и Ильяс Гаязовы сокрушаются о том, что «хотелось бы Дубаи, но едем в Геленджик» и «хотелось Гелендваген, но рядом Лада Веста», а дальше речь идет о непокорной девушки от которой «свистит фляга».