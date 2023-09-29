Gayazov$ Brother$ объявили перезагрузку

Тимур и Ильяс Гаязовы, чья «Малиновая лада» покорила все чарты и танцполы, продолжают поиски суперхитов. Братья не боятся экспериментов, их свадебная песня «Невеста» звучит уже из каждого сервиза. И вот новый хит. GAYAZOV$ BROTHER$ выпустили трек «Нужна перезагрузка» и пришли запремьерить его вживую в Саймон-Шоу на Радио ENERGY.



GAYAZOV$ BROTHER$ устроили живую премьеру

«Ничего себе! – оценил live афророссиянин Саймон. – Решили вернуться к истоку? Вообще, увезите меня на Дип-хаус… Откуда столько вдохновения? Дайте поносить!»

После слов, что они такие крутые, стыдно не сделать что-нибудь хорошее, скромно ответили братья. Да и песен готовых скопилось на несколько лет вперед. Гаязовы не торопятся выпускать все сразу.

«Мы подбираем дату, чтобы все было красиво. Всему свое время. А сейчас осень, и всем нужна перезагрузка», – говорят музыканты.

В ноябре, раскрыли карты Тимур и Ильяс, будет новый сюрприз – релиз песни со Светой, поп-звездой начала нулевых. Трек записан еще в прошлом году.



Тимур Гаязов рассказал про ремикс с певицей Светой

«Это переработка песни «Что мне делать сегодня», – рассказал Тимур. – С ней та же история, что с «Перезагрузкой», которую мы записали в 2021-м и только сейчас выпустили. У нас лежит материал на будущее – на 2024-й, 2025 год».

Удивлять народ братья собираются не только хитами. Музыканты сообщили Саймону и его соведущей Саше Маслаковой о выходе линии одежды от GAYAZOV$ BROTHER$. Так что скоро фанаты смогут прикупить себе белую повязку на голову, как у Тимура, или майку, как у Ильяса.

Сделали подарок музыканты и хейтерам, ответив в эфире Радио ENERGY на их комментарии, что «Гаязовы уже не те».

«Пробовать себя в разных жанрах – нормальная история. Мы же ищем суперхит, и неважно, в каком стиле он будет. Если можем написать свадебную песню, то почему бы нет? Новые люди тоже подтягиваются к нам, удивляются: «А вы так умеете, оказывается?» Мы умеем», – заявили Гаязовы.



Ильяс ответил хейтерам

Умеют братья и пошутить экспромтом. Тимур и Ильяс сыграли вместе с Саймоном в игру «Бред петь». Саша Маслакова объяснила задачу: услышать хит, сымпровизировать и спеть его на слух, как получится. Парни взяли микрофоны и зажгли в эфире.

«Сегодня Weeknd где-то плачет, потому что мы перепели «Blinding Lights» лучше него, полюбасу!» – пошутил Саймон.

Кстати, у слушателей Радио ENERGY есть возможность услышать «Blinding Lights» в оригинале и в живом исполнении. В эфире продолжается розыгрыш ENERGY-тура на концерт The Weeknd в Буэнос-Айресе. Подробности – в эфире, на сайте и в социальных сетях радиостанции.