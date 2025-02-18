Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом мира в пятый раз

Свифт вошла в историю, получив звание «Самый продаваемый артист года в мире» по версии IFPI в пятый раз и третий год подряд. Благодаря своей последней победе, которая присуждается лучшему артисту по количеству продаж на физических носителях, загрузок и стриминга, Свифт является абсолютным исполнителем номер 1 на планете.

Как было объявлено сегодня, Свифт заняла первое место на пьедестале почёта, опередив канадского рэпера Дрейка и сенсацию K-pop Seventeen, соответственно.



Taylor Swift

Победа этого года следует за победами Свифт в 2014, 2019, 2022 и 2023 годах. Никто не приблизился к ее рекорду. Сейчас, на 12-м году, только два других артиста возглавляли Глобальный чарт исполнителей IFPI несколько раз — Дрейк (в 2016 и 2018 годах) и BTS (2020, 2021).

Награда и чарт артистов — это первый и единственный рейтинг, который точно отражает популярность артистов на стриминговых каналах, а также продажи цифровых и физических альбомов и синглов по всему миру за календарный год.

Со своим всепобеждающим релизом The Tortured Poets Department поп-звезда возглавила глобальный чарт альбомов IFPI, глобальный чарт виниловых альбомов, глобальный чарт стриминговых альбомов и глобальный чарт продаж альбомов.

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«Мы невероятно гордимся тем, что в пятый раз вручаем Тейлор Свифт награду IFPI «Лучший артист года в мире», поскольку она продолжает расширять границы мирового успеха, — комментирует Виктория Окли, генеральный директор IFPI. - Это был знаменательный год для Тейлор, и было невероятно видеть, насколько поклонники по всему миру прониклись ее великолепным музыкальным наследием».

После ее рекордного турне The Eras Tour, заполнившего стадионы по всему миру в 2024 году, экономисты и аналитики придумали выражение «Эффект Тейлор Свифт», которое объясняет более широкое культурное и экономическое влияние ее концертов в городах. Результатом этого феномена стали рейтинги IFPI, поскольку поклонники, воодушевленные ее живыми выступлениями, подняли цены на весь ее каталог на стриминговых платформах.

В 2024 году Свифт также была лидером на рынке виниловых пластинок. По данным IFPI, альбомы 1989 (Taylor's Version) (с 2023 года), Midnights (2022), folklore (2020), evermore (2020) и Lover (2019) вошли в двадцатку лучших альбомов Global Vinyl Album Chart 2024 года, составленную отраслевой организацией.

Согласно другим выводам из глобальных чартов IFPI, Зак Брайан и Сабрина Карпентер вошли в десятку лучших мировых исполнителей, в то время как Ноа Кахан, Бенсон Бун, Чаппелл Роан и Тедди Свимс впервые вошли в глобальный чарт стриминговых альбомов.

В глобальном чарте продаж альбомов K-Pop снова лидирует. Между тем, китайский исполнитель Чжоу Шэнь и японский Snow Man попадают в топ-20 альбомного подсчета, который основан на продажах единиц в физических и скачиваемых форматах.