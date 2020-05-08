Доходы от стриминга выросли на 23% и впервые превысили половину мировых продаж

По данным IFPI, как сообщает Intermedia, продажи музыкальных звукозаписей в мире за 2019 год выросли на 8,2% по сравнению с 2018 годом (18,7 млрд) и достигли 20,2 млрд долларов США.

Доходы от стриминга в 2019 году выросли на 22,9% до 11,4 млрд долларов США и впервые составили более половины (56,1%) мирового дохода от всех продаж звукозаписей. Это полностью компенсировало снижение доходов от продаж музыки на физических носителях на 5,3%, т.е. до 4,4 млрд долларов.

Количество платных подписок на стриминговые сервисы за год выросло на 24,1%, а количество пользователей – на 33,5%. По данным отчетов IFPI, в 2017 году число пользователей платного стриминга составляло 176 млн, в 2018 – 255 млн, а в 2019 – уже 341 млн.

Пятый год подряд Латинская Америка остается самым быстрорастущим регионом по продажам звукозаписей (+18,9%), причем рост в 2019 году наблюдался на всех трех ее крупнейших рынках: в Бразилии (+13,1%), Мексике (+17,1%) и Аргентине (+40,9%).

Европа, второй по величине регион в мире, за год выросла на 7,2% – после заметного падения в 2018 году. Драйверами роста стали Великобритания (+7,2%), Германия (+5,1%), Италия (+8,2%) и Испания (+16,3%).

В Азии общий рост составил 3,4%, что меньше, чем в 2018 году. В значительной степени такая динамика связана с Японией (-0,9%), где наблюдалось снижение физических продаж (-4,8%). В других странах региона сильный рост зафиксирован в Южной Корее, Китае и Индии (8,2%, 16,0% и 18,7% соответственно).

В Австралазии объем продаж звукозаписей вырос на 7,1%, при этом доходы от цифровых продаж выросли на 11,6%, а доходы от физических форматов упали сразу на 20,4%. Австралия, входящая в топ-10 мировых рынков, зафиксировала рост на 6%, а Новая Зеландия – на 13,7%.

Регион, включающий в себя США и Канаду, остается крупнейшим по доходам от звукозаписей, за 2019 год он вырос на 10,4%, и на его долю сейчас приходится 39,1% мирового рынка. США выросли на 10,5%, что является пятым годом роста подряд. Музыкальный рынок Канады вырос чуть менее заметно – на 8,1%.

Главный исполнительный директор IFPI Фрэнсис Мур так прокомментировала результаты отчета:

– Отчет, который мы выпустили сегодня... отражает результаты долгой работы и инвестиций в создание музыки. Прочный фундамент, который мы построили за последние несколько лет, обеспечил рост отрасли в 2019 году... Но, к сожалению, это цифры только за один год, а в 2020 пандемия COVID-2019 поставила перед нами вопросы, которые было невозможно вообразить еще несколько месяцев назад. Перед лицом всемирной трагедии музыкальное сообщество должно объединить усилия, чтобы поддержать пострадавших. Сейчас это главный приоритет. Наши звукозаписывающие компании, члены IFPI, работают над тем, чтобы поддержка карьеры артистов, музыкантов и других сотрудников индустрии по всему миру не прекращалась.