Тейлор Свифт в четвертый раз признана самой продаваемой

«Мы очень гордимся, что в четвертый раз присуждаем Тейлор Свифт премию "Мирового исполнителя (2023) года" по версии IFPI», — прокомментировала Льюис Моррисон, директор отдела чартов и сертификатов федерации.



Taylor Swift

Согласно докладу, итог подсчитывался с учетом показателей продаж композиций на стриминговых платформах, а также продаж альбомов на физических носителях за весь календарный год.

Во время подсчета учитываются продажи композиций, выпущенных за все годы активности артиста.

Федерация подчеркивает, что Тейлор Свифт за 11 лет существования номинации чаще других исполнителей возглавляла рейтинг самых продаваемых музыкантов, а именно в 2014, 2019 и 2022 годах.

Второе и третье места заняли южнокорейские поп-группы Seventeen и Stray Kids.

В начале февраля Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights. В декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time.