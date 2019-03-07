Песня Камилы Кабельо Havana стала самой продаваемой в 2018 году

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI).

В прошлом году по всему миру было реализовано 19 млн копий песни, записанной совместно с рэпером Янгом Тагом. Havana обогнала более чем на 3 млн трек God's Plan канадского рэпера Дрейка. Эта песня находится на втором месте (15,3 млн копий). На третьем - композиция Shape of You Эда Ширана (14,9 млн проданных копий). Хотя Havana была выпущена в августе 2017-го, популярность она обрела лишь в прошлом году.

"Havana стала по-настоящему выдающимся хитом прошлого года. Большой интерес к композиции помогал ей достигать невероятных рейтингов и находиться на вершинах хит-парадов, - заявил представитель IFPI Френсис Мур. - Камила Кабельо - это идеальный пример артиста, который использует опыт своих предков в музыке для создания собственного уникального звука, заставляющего замирать сердца поклонников по всему миру".

Годом ранее самым продаваемым на международном рынке музыки стал британский автор-исполнитель Эд Ширан. Тогда его альбом Divide получил статус "платинового" в 36 странах. Наиболее популярным синглом Ширана была признана композиция Shape Of You. Британцу принадлежит и своеобразный рекорд: в 2017 году впервые в рейтинге IFPI на первой строчке расположились альбом и сингл, принадлежащие одному исполнителю.